Спаллетти назвал любимую команду в этом сезоне Серии А

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, какая команда для него является любимой в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Мне больше всего нравится, как играет «Болонья» в этом сезона. Эта команда мне напоминает мой «Наполи», - передает слова специалиста журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Болонья» с 64 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим туринского «Ювентуса» на два очка. В ближайшем поединке подопечные Тьяго Мотты на выезде встретятся с «Наполи». Матч состоится в субботу, 11 мая.