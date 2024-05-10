«Фиорентина» определилась с новым тренером

Итальянская «Фиорентина» определилась с тренером, который возглавит команду ближайшим летом. Напомним, нынешний наставник Винченцо Итальяно должен покинуть «фиалок» по окончании сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, новым тренером «Фиорентины» должен стать бывший полузащитник клуба Альберто Аквилани. Экс-футболист сборной Италии ранее возглавлял молодёжные команды «фиалок» разных возрастных категорий. С 2023 года 39-летний Альберто работал в «Пизе», которая в настоящий момент занимает 12 место во втором дивизионе Италии.

В своё время Аквилани провёл за «Фиорентину» 103 матча во всех турнирах, где отметился 15 голами и 11 ассистами.