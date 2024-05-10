Паредес: «В «Роме» я переродился, ведь смог избежать травм»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как возвращение в римскую команду помогло ему реанимировать карьеру. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды из «ПСЖ» за туринский «Ювентус», где не смог впечатлить и не заслужил выкуп. Перед стартом этого сезона «Рома» приобрела Леандро на постоянной основе за 2,5 миллиона евро.

«В «Роме» я переродился, ведь смог избежать травм. В прошлом сезоне я прибыл в «Ювентус» с огромной болью, которую испытывал из-за различных травм. Я находился в очень плохих кондициях», – цитирует Паредеса Sky Sport Italia.

Паредес в этом розыгрыше Серии А провёл 32 матча, где отметился тремя голами и пятью ассистами.