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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес: «В «Роме» я переродился, ведь смог избежать травм»

10 Мая 2024 • 09:42 Комментировать
Аталанта
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Рома
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12.05 21:45

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как возвращение в римскую команду помогло ему реанимировать карьеру. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды из «ПСЖ» за туринский «Ювентус», где не смог впечатлить и не заслужил выкуп. Перед стартом этого сезона «Рома» приобрела Леандро на постоянной основе за 2,5 миллиона евро.

«В «Роме» я переродился, ведь смог избежать травм. В прошлом сезоне я прибыл в «Ювентус» с огромной болью, которую испытывал из-за различных травм. Я находился в очень плохих кондициях», – цитирует Паредеса Sky Sport Italia.

Паредес в этом розыгрыше Серии А провёл 32 матча, где отметился тремя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леандро Паредес

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