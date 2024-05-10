Черчесов считает, что Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы против «Байера»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может выйти в стартовом составе своей команды на финальный матч Лиги Европы против «Байера».

Напомним, в полуфинале турнира команда из Бергамо по сумме двух матчей одолела французский «Марсель» (4:1). В обеих играх Миранчук выходил на замену.

«Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с Гасперини, он — своеобразный тренер. Может и в финале его поставить», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Матч между «Аталантой» и «Байером» состоится 22 мая в Дублине. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.