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​Капелло: «Аллегри? У нас и Анчелотти тоже травили»

10 Мая 2024 • 03:20 Комментировать

Фабио Капелло, бывший наставник российской сборной и таких клубов, как «Милан» и «Реал», считает обыденной ситуацию в туринском «Ювентусе», где Массимилиано Аллегри постепенно снова становится козлом отпущения за не самые лучшие результаты клуба в нынешнем сезоне. По словам Капелло, такого не избежал даже Карло Анчелотти, чьи профессиональные и прочие качества сейчас не подвергаются никаким сомнениям:

- Сейчас на Аллегри спускают всех собак, но я считаю, что дело в слабой команде, со слабой серединой поля. Меня вообще удивляет, что с таким составом они ещё за что-то боролись. Но у нас в прошлом и Анчелотти травили, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри ещё теги
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