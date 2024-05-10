​Капелло: «Аллегри? У нас и Анчелотти тоже травили»

Фабио Капелло, бывший наставник российской сборной и таких клубов, как «Милан» и «Реал», считает обыденной ситуацию в туринском «Ювентусе», где Массимилиано Аллегри постепенно снова становится козлом отпущения за не самые лучшие результаты клуба в нынешнем сезоне. По словам Капелло, такого не избежал даже Карло Анчелотти, чьи профессиональные и прочие качества сейчас не подвергаются никаким сомнениям:

- Сейчас на Аллегри спускают всех собак, но я считаю, что дело в слабой команде, со слабой серединой поля. Меня вообще удивляет, что с таким составом они ещё за что-то боролись. Но у нас в прошлом и Анчелотти травили, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.