Хоакин Корреа вернётся в «Интер»

Нападающий Хоакин Корреа, выступающий в «Марселе» на правах аренды, скоро вернётся в миланский «Интер».

Арендная сделка аргентинца предусматривала обязательство последующего выкупа в случае попадания «Марселя» в Лигу чемпионов, однако сегодня команда лишилась последних шансов пробиться в самый престижный еврокубок. «Провансальцы» уступили в полуфинале Лиги Европы «Аталанте» (общий счёт – 1:4), а в Лиге 1 занимают девятую позицию, отставая от идущего четвёртым «Лилля» на 11 очков. Таким образом, 29-летний форвард вернётся в расположение «нерадзурри» после завершения кампании.

Хоакин Корреа отыграл 19 матчей за «Марсель», не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2025 года.