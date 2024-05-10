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Чемпионат Италии. Серия А

Хоакин Корреа вернётся в «Интер»

10 Мая 2024 • 02:36 Комментировать
Фрозиноне
...
Интер Милан
1 5.00 X 4.50 2 1.63
Через 18 ч. 27 мин.

Нападающий Хоакин Корреа, выступающий в «Марселе» на правах аренды, скоро вернётся в миланский «Интер».

Арендная сделка аргентинца предусматривала обязательство последующего выкупа в случае попадания «Марселя» в Лигу чемпионов, однако сегодня команда лишилась последних шансов пробиться в самый престижный еврокубок. «Провансальцы» уступили в полуфинале Лиги Европы «Аталанте» (общий счёт – 1:4), а в Лиге 1 занимают девятую позицию, отставая от идущего четвёртым «Лилля» на 11 очков. Таким образом, 29-летний форвард вернётся в расположение «нерадзурри» после завершения кампании.

Хоакин Корреа отыграл 19 матчей за «Марсель», не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2025 года.

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ФРОЗИНОНЕ ИНТЕР МИЛАН
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