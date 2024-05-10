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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси: «Всего год назад меня уволили из клуба Серии Б»

10 Мая 2024 • 02:25 Комментировать
Байер Л
2:2
Рома

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси доволен проделанной работой.

Итальянский специалист занял свою нынешнюю должность в январе, заменив отправленного в отставку Жозе Моуринью. При де Росси «Рома» вернулась в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила не знающему поражений «Байеру» (2:4 по сумме двух встреч). 

Высказываясь об успехах команды, де Росси вспомнил, как в начале прошлого года его уволил СПАЛ: «Всего год назад меня уволили из клуба итальянской Серии Б. Думаю, только четыре или пять тренеров «Ромы» участвовали в полуфиналах еврокубков, так что я очень горжусь. Да, я учусь чему-то новому в каждом матче, для меня это полезный опыт», – заявил де Росси в интервью Sky Sport после ответной встречи с «Байером» (2:2).

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