Де Росси: «Всего год назад меня уволили из клуба Серии Б»

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси доволен проделанной работой.

Итальянский специалист занял свою нынешнюю должность в январе, заменив отправленного в отставку Жозе Моуринью. При де Росси «Рома» вернулась в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила не знающему поражений «Байеру» (2:4 по сумме двух встреч).

Высказываясь об успехах команды, де Росси вспомнил, как в начале прошлого года его уволил СПАЛ: «Всего год назад меня уволили из клуба итальянской Серии Б. Думаю, только четыре или пять тренеров «Ромы» участвовали в полуфиналах еврокубков, так что я очень горжусь. Да, я учусь чему-то новому в каждом матче, для меня это полезный опыт», – заявил де Росси в интервью Sky Sport после ответной встречи с «Байером» (2:2).