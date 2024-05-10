​Итальянский журналист пояснил, почему «Милан» не хочет Конте

«Милан» не станет работать с Антонио Конте, считает итальянский журналист Джованни Капуано. Он пояснил, почему:

- Есть тысяча причин, по которым «Милан» не сработается с Конте, прежде всего, потому что он дорог для клуба. Но и его характер также, - цитирует слова Капуано pianetamilan.it.

В то же время и «Наполи» не соответствует уровню Конте - подобный альянс ни к чему не приведёт, считает Капуано:

- Он слишком велик для «Наполи», если можно так сказать. «Наполи» придётся делать всё так, как считает Конте, я не уверен, что клуб готов перечеркнуть всё и вступить в такие воды, - добавил он.