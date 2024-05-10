Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Слухи об интересе парижского гранда к 23-летнему игроку появились в СМИ уже давно. По обновлённым данным журналиста Фабриса Хокинса, «ПСЖ» действительно считает Кварацхелию одной из своих главных целей. Клуб крайне заинтересован в трансфере и уже провёл встречу с окружением футболиста. Сам Хвича, если верить источнику, также заинтересован в переходе. Договорённости с «Наполи» пока нет.

Кварацхелия стал автором десяти забитых мячей и девяти ассистов в 42 матчах текущего сезона в составе неаполитанцев. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость грузинской звезды Серии А в 80 млн евро.