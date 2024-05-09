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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» проводит свой худший сезон в Серии А с точки зрения результативности

09 Мая 2024 • 23:27 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
12.05 19:00

«Ювентус» может установить собственный антирекорд по количеству забитых голов по итогам текущего сезона.

После 35 туров нынешнего розыгрыша Серии А команда Массимилиано Аллегри имеет на своём счету 48 мячей – на 33 меньше, чем у досрочно ставшего чемпионом «Интера». Как отмечает La Gazzetta dello Sport, это худший в истории «Ювентуса» показатель на дистанции в 35 туров. Прежний антирекорд был установлен в кампании-2009/10 – 52 гола.

В следующем туре «бьянконери» получат хорошую возможность улучшить неутешительную статистику: команда примет на своём поле «Салернитану», досрочно вылетевшую из Серии А с последнего места.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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09 Мая
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