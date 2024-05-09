«Ювентус» проводит свой худший сезон в Серии А с точки зрения результативности

«Ювентус» может установить собственный антирекорд по количеству забитых голов по итогам текущего сезона.

После 35 туров нынешнего розыгрыша Серии А команда Массимилиано Аллегри имеет на своём счету 48 мячей – на 33 меньше, чем у досрочно ставшего чемпионом «Интера». Как отмечает La Gazzetta dello Sport, это худший в истории «Ювентуса» показатель на дистанции в 35 туров. Прежний антирекорд был установлен в кампании-2009/10 – 52 гола.

В следующем туре «бьянконери» получат хорошую возможность улучшить неутешительную статистику: команда примет на своём поле «Салернитану», досрочно вылетевшую из Серии А с последнего места.