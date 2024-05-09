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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» потеряла Спинаццолу в первом тайме матча с «Байером»

09 Мая 2024 • 22:45 Комментировать
Байер Л
0:1
Рома
1 1.52 X 4.50 2 6.40
2-й тайм

Вечером четверга друг с другом в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы встречаются «Байер» и «Рома». По ходу первого тайма римляне остались без своего защитника – из-за травмы поле покинул Леонардо Спинаццола, случилось это на 21-й минуте игры. Судя по всему, итальянец повредил заднюю поверхность бедра. Заменил его Никола Залевски.

Напомним, что этот матч проходит в Леверкузене на домашней арене «Байера». В прошлой игре пары, что состоялась в Риме, «Рома» всухую проиграла команде Хаби Алонсо – 0:2.

Следить за текстовой трансляцией матча можно на нашем портале. Заканчивается первый тайм, команды пока не открыли счёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола

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