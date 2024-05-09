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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлит контракт с Индзаги – раскрыты условия

09 Мая 2024 • 19:41 Комментировать
Фрозиноне
...
Интер Милан
1 4.80 X 4.50 2 1.60
10.05 21:45

Симоне Индзаги хорошо показывает себя в качестве главного тренера «Интера». В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, а в этом сезоне – досрочно выиграла чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в обозримом будущем будет объявлено о продлении контракта с Индзаги до середины 2027 года. Заработная плата специалиста вырастет до 6 миллионов евро в год. За счёт бонусных выплат тренер сможет зарабатывать 6,5 миллиона за сезон.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в пятницу, 10 мая, - против «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Индзаги выиграл приз в Серии А

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Евро-Футбол.Ру,
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