«Интер» продлит контракт с Индзаги – раскрыты условия

Симоне Индзаги хорошо показывает себя в качестве главного тренера «Интера». В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, а в этом сезоне – досрочно выиграла чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в обозримом будущем будет объявлено о продлении контракта с Индзаги до середины 2027 года. Заработная плата специалиста вырастет до 6 миллионов евро в год. За счёт бонусных выплат тренер сможет зарабатывать 6,5 миллиона за сезон.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в пятницу, 10 мая, - против «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Индзаги выиграл приз в Серии А