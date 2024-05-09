Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду

Легенда «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о своих самых сильных партнёрах по команде.

«С точки зрения моральной силы и качеств невероятным был Франко Барези. Он никогда не говорил, а просто действовал. Потом я также играл вместе с ван Бастеном.

Роналдо и Роналдиньо – два самых техничных игрока, которых я когда-либо видел. Играть против Роналдо, когда он выступал за «Интер», было очень тяжело. Мне нравилось играть против нападающих один в один, но когда я столкнулся с Роналдо, то это прекратилось. Он был большим, быстрым и техничным», - сказал Мальдини в интервью для Radio TV Serie A.