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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду

09 Мая 2024 • 18:43 Комментировать

Легенда «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о своих самых сильных партнёрах по команде.

«С точки зрения моральной силы и качеств невероятным был Франко Барези. Он никогда не говорил, а просто действовал. Потом я также играл вместе с ван Бастеном.

Роналдо и Роналдиньо – два самых техничных игрока, которых я когда-либо видел. Играть против Роналдо, когда он выступал за «Интер», было очень тяжело. Мне нравилось играть против нападающих один в один, но когда я столкнулся с Роналдо, то это прекратилось. Он был большим, быстрым и техничным», - сказал Мальдини в интервью для Radio TV Serie A.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Милан Роналдиньо Марко Ван Бастен Паоло Мальдини Франко Барези ещё теги
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