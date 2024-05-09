Индзаги выиграл приз в Серии А

Наставник «Интера» Симоне Индзаги был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам апреля. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Серии А.

В прошлом месяце «Интер» провёл в национальном чемпионате пять матчей. В них команда Индзаги отпраздновала четыре победы при одной ничьей. Обыграв 22 апреля «Милан» в дерби со счётом 2:1, «Интер» обеспечил себе чемпионский титул.

Симоне Индзаги получит приз лучшему тренеру месяца перед матчем против «Лацио», который пройдёт 19 мая.

Отметим, что до конца сезона «Интеру» осталось сыграть против «Фрозиноне», «Лацио» и «Вероны».