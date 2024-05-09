«Наполи» повесил огромный ценник на Хвичу - за игроком следят два суперклуба

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится на радарах двух топ-клубов – «ПСЖ» и «Барселоны». Так, например, в Париже видят в 23-летнем грузине игрока, который может компенсировать вероятный уход Килиана Мбаппе.

При этом «Наполи» очень высоко оценивает Хвичу. Клуб Серии А будет требовать за футболиста 120-130 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что «Наполи» со своей стороны заинтересован в продлении контракта с Кварацхелией. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2027 года.