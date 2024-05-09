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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» повесил огромный ценник на Хвичу - за игроком следят два суперклуба

09 Мая 2024 • 17:42 Комментировать (2)

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится на радарах двух топ-клубов – «ПСЖ» и «Барселоны». Так, например, в Париже видят в 23-летнем грузине игрока, который может компенсировать вероятный уход Килиана Мбаппе.

При этом «Наполи» очень высоко оценивает Хвичу. Клуб Серии А будет требовать за футболиста 120-130 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что «Наполи» со своей стороны заинтересован в продлении контракта с Кварацхелией. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 17:55
дороговато. по факту только один сезон сильный провел-прошлый. в этом сезоне наоборот цена должна была снизиться
Барсафобия
09 Мая 2024 в 17:44
даже осимхен столько не стоит
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