Чинквини: «Сазонову будет лучше вернуться в Россию»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини считает, что защитнику «Торино» Сабе Сазонову, ранее выступавшему за «Динамо», будет лучше вернуться в Россию.

Эксперт считает, что грузинский футболист оказался не готов к выступлениям в чемпионате Италии.

«Сазонов просто не готов для Серии А. Для него будет лучше вернуться в Россию, думаю. Он получал слишком мало игровой практики в «Торино», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, Сазонов перешёл в «Торино» летом прошлого года за 2,75 миллиона евро. В составе туринской команды защитник успел провести 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.