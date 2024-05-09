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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: «Сазонову будет лучше вернуться в Россию»

09 Мая 2024 • 14:06 Комментировать
Верона
...
Торино
12.05 16:00

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини считает, что защитнику «Торино» Сабе Сазонову, ранее выступавшему за «Динамо», будет лучше вернуться в Россию.

Эксперт считает, что грузинский футболист оказался не готов к выступлениям в чемпионате Италии.

«Сазонов просто не готов для Серии А. Для него будет лучше вернуться в Россию, думаю. Он получал слишком мало игровой практики в «Торино», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, Сазонов перешёл в «Торино» летом прошлого года за 2,75 миллиона евро. В составе туринской команды защитник успел провести 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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