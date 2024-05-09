Доннарумма может перейти из «ПСЖ» в итальянский топ-клуб

Голкипер сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не радует руководство французского гранда своей игрой. В связи с этим парижане всерьез задумываются над продажей вратаря в летнее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, у Доннаруммы есть вариант трудоустройства на родине. В подписании футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «ПСЖ» готов отпустить игрока, если за него предложат не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний голкипер сыграл 25 поединков, в которых пропустил 20 мячей. В 13 встречах он сохранил свои владения на замке.