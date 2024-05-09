​Галлиани: «Покупал Десайи втайне от Берлускони»

В ноябре 1993 года Марсель Десайи покинул пребывавший в скандальной ситуации «Марсель» одиозного Бернара Тапи и перебрался в «Милан», где сразу же стал одним из важнейших игроков.

Но, как рассказал на днях Адриано Галлиани, тогда работавший в качестве главного помощника владельца клуба Сильвио Берлускони, он приобрёл Десайи без ведома Берлускони, посчитав его оптимальной заменой для Франка Райкарда:

- Я давно следил за ним, мне нравился Марсель. И у меня были очень хорошие отношения с Тапи. Но когда я договаривался, пришлось рискнуть - поставить Сильвио перед фактом. К счастью, всё получилось, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.

Десайи выступал за «Милан» с 1993 по 1998 год.