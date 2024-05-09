​Поттер - ещё один возможный претендент на должность наставника «Милана»

В полку возможных наставников «Милана» прибыло - теперь в прессе обсуждается и кандидатура Грэма Поттера, бывшего главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает английское издание The Telegraph, уточняя, что контакты уже были. В то же время в итальянской прессе о подобном сценарии умалчивается.

Нынешний тренер «Милана», Стефано Пиоли, руководит клубом с октября 2019 года, но после того, как «россонери» вылетели из Лиги Европы, ему, похоже, объявили «вотум недоверия» с последующим расторжением трудовых соглашений.

Сейчас «Милан» занимает второе место в итальянском чемпионате, но в силу огромного отставания от «Интера» это вряд ли будет поставлено Пиоли в заслуги.