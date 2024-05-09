Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Поттер - ещё один возможный претендент на должность наставника «Милана»

09 Мая 2024 • 05:12 Комментировать

В полку возможных наставников «Милана» прибыло - теперь в прессе обсуждается и кандидатура Грэма Поттера, бывшего главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает английское издание The Telegraph, уточняя, что контакты уже были. В то же время в итальянской прессе о подобном сценарии умалчивается.

Нынешний тренер «Милана», Стефано Пиоли, руководит клубом с октября 2019 года, но после того, как «россонери» вылетели из Лиги Европы, ему, похоже, объявили «вотум недоверия» с последующим расторжением трудовых соглашений.

Сейчас «Милан» занимает второе место в итальянском чемпионате, но в силу огромного отставания от «Интера» это вряд ли будет поставлено Пиоли в заслуги.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Грэм Поттер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия В «Реале» приняли решение по Эндрику
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
05:27 · Италия. Серия А
​Галлиани: «Покупал Десайи втайне от Берлускони»
05:12 · Италия. Серия А
​Поттер - ещё один возможный претендент на должность наставника «Милана»
04:59 · Италия. Серия А
​Херман Денис: «Интер» отказался от Де Дзерби, потому что тот болеет за «Милан»
08 Мая
23:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» не хочет продавать Влаховича, несмотря на интерес «Арсенала»
19:21 · Италия. Серия А
В «Интере» высказались о будущем Бареллы
18:39 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом – известна новая зарплата звезды «нерадзурри»
17:39 · Италия. Серия А
Моуринью: Ожидания от меня несправедливы
12:40 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
10:58 · Италия. Серия А
Кьеза может перейти в другой топ-клуб Серии А
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался возвращать Щесны – названа причина
08:44 · Италия. Серия А
Мхитарян объяснил, почему дверь в Саудовскую Аравию для него закрыта
05:33 · Италия. Серия А
Ньянг устроил аварию в Эмполи
05:22 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван Боммель получает предложения от различных клубов
04:46 · Италия. Серия А
​Гудмундссон нужен «Милану»
04:24 · Италия. Серия А
​Пранделли назвал клуб, в котором хочет видеть Мотту
Все новости
Рекомендуем