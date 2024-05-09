​Херман Денис: «Интер» отказался от Де Дзерби, потому что тот болеет за «Милан»

Бывший игрок итальянского «Наполи» Херман Денис рассказал интересные подробности несостоявшегося футбольного «брака» миланского «Интера» и Роберто де Дзерби, который считается одним из самых перспективных тренеров Европы. По словам Дениса, «Интер» хотел было пригласить де Дзерби, но передумал, когда выяснилось, что тот всегда болел за «Милан»:

- Я точно знаю, что они не сошлись потому что Роберто более за «Милан». Интерес был в прошлом сезоне, когда у Симоне Индзаги были определённые проблемы в первой половине сезона, - цитирует слова Дениса pianetamilan.it.

Де Дзерби входит в список возможных наставников «Милана».