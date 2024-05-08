«Ювентус» не хочет продавать Влаховича, несмотря на интерес «Арсенала»

Туринский «Ювентус» принял решение не отпускать своего форварда Душана Влаховича в другую команду.

Как информирует издание Calciomercato, сербского футболиста намерен приобрести лондонский «Арсенал». Но в итальянском клубе ищут варианты продления контракта с Влаховичем на выгодных для себя условиях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне сербский нападающий принял участие в 27 встречах во всех турнирах, отличившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Трудовой договор футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.