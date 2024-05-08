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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не хочет продавать Влаховича, несмотря на интерес «Арсенала»

08 Мая 2024 • 23:39 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
12.05 19:00

Туринский «Ювентус» принял решение не отпускать своего форварда Душана Влаховича в другую команду.

Как информирует издание Calciomercato, сербского футболиста намерен приобрести лондонский «Арсенал». Но в итальянском клубе ищут варианты продления контракта с Влаховичем на выгодных для себя условиях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне сербский нападающий принял участие в 27 встречах во всех турнирах, отличившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Трудовой договор футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Серия А Душан Влахович ещё теги

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