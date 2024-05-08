В «Интере» высказались о будущем Бареллы

Пьеро Аусилио, который занимает должность спортивного директора «Интера», высказался о будущем полузащитника Николо Бареллы.

«Мы близки к продлению контракта с Бареллой. Это может произойти даже до продления контракта с Лаутаро Мартинесом», - слова Аусилио приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Николо Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года после трансфера из «Кальяри». С тех пор полузащитник провёл за «нерадзурри» 232 матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и 51 голевой пас на партнёра.

Напомним, что «Интер» уже оформил титул чемпиона Италии.

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