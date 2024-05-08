«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом – известна новая зарплата звезды «нерадзурри»

«Интер» договорился со своим капитаном в лице Лаутаро Мартинеса о продлении контракта. Об этом на своих страницах рассказывает издание La Gazzetta dello Sport.

Новый контракт Мартинеса будет рассчитан до середины 2029 года. Звёздный форвард должен поставить подписи ещё до отъезда в расположение сборной Аргентины для подготовки к Кубку Америки.

По данным источника, по новому контракту Мартинес будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон. В завершении переговорного процесса стороны ударили по рукам по серединке между финансовым запросом 26-летнего игрока и предложением «Интера».