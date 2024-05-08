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Моуринью: Ожидания от меня несправедливы

08 Мая 2024 • 17:39 Комментировать

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о своих последних успехах в еврокубках.

«Дойти до двух финалов с «Ромой» было труднее, но и выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» тоже было нелегко. Обе команды испытывали трудности, когда я приехал, но мне нравятся вызовы.

Иногда от меня ожидают, что я буду выигрывать трофеи с командами, которые не являются сильнейшими в соревновании. Я считаю это несправедливым», - сказал Моуринью на видео, которое было опубликовано EA Sports Korea.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет клубной прописки – в январе его уволили из «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед ещё теги
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