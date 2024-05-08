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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза может перейти в другой топ-клуб Серии А

08 Мая 2024 • 10:58 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
12.05 19:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза ближайшим летом может оказаться в другом клубе из итальянской Серии А. По информации от Corriere della Sera, футболист может перебраться в столичную «Рому».

Сообщается, что у Кьезы отличные отношения с главным тренером «джаллоросси» Даниэле де Росси, поэтому вероятность трансфера является довольно высокой. Тем более, летом Федерико будет доступен по скидке, так как его контракт с «Ювентусом» истекает через год.

26-летний Федерико в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Нападающий выступает за «Ювентус» с 2020 года, когда перешёл из «Фиорентины».

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