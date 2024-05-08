«Золотая бутса» Серии А: Лаутаро Мартинес обновил личный рекорд результативности

Борьбы за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии, как и во внутреннем чемпионате за чемпионский титул, не получилось. Лаутаро Мартинес доказывает, что в стане «Интера» собраны не только лучшие игроки сезона в Италии, но и лучшие голеадоры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список лучших бомбардиров Серии А и оценивает показатели игроков.

Жиру не стареет

Альберт Гудмундссон ворвался в пятёрку лучших бомбардиров весьма неожиданно. Форвард «Дженоа» никогда звёзд с неба не хватал и лишь однажды за свою карьеру забивал 6 голов за сезон в национальном чемпионате («АЗ» сезон-2018/2019). А здесь сразу 14! Но место в пятёрке 26-летний исландец рискует потерять: всего на один забитый мяч меньше имеет Пауло Дибала из «Ромы».

На четвёртой позиции нестареющий Оливье Жиру. Уже известно, что по завершении сезона 37-летний француз переберётся в чемпионат США, где будет заявлен за клуб МЛС «Лос-Анджелес». 14 забитых мячей за три тура до конца сезона – это стабильный результат Жиру. Подобным он отмечался даже на старте карьеры, когда выступал во французской Лиге 3 за скромный «Истр» (сезон-2007/2008, 33 матча, 14 голов). Отметим, что Оливье имеет и самую низкую среди всех ведущих европейских чемпионатов удельную стоимость каждого своего гола – всего 0,29 млн евро трансферной стоимости на один забитый мяч.

В тройке лидеров самые дорогие

В тройке лидеров все самые дорогие форварды Серии А. Виктор Осимхен, как и весь «Наполи», провалил текущий сезон. Вместо 26 забитых мячей, которые были у нигерийца на финише прошлого чемпионата, он забил всего 15 голов в текущем сезоне. Вместе с тем у нигерийца и одно из самых высоких соотношений трансферной стоимости на гол – 7,33. За подобную трансферную стоимость (110 млн евро) Осимхен вряд ли может быть интересен ведущим клубам мира.

На второй строчке – Душан Влахович, чья трансферная стоимость за два года опустилась с 85 млн евро до 65 млн евро. Но дела у сербского форварда «Ювентуса» в этом сезоне пошли лучше. За два последних сезона (2021/2022 и 2022/2023) нападающий забил в Серии А 17 мячей. В настоящее время он всего в одном шаге от того, чтобы сравняться с этим показателем.

Лаутаро Мартинес в борьбе за общемировую «Золотую бутсу» занимает шестое место со своими 23 голами. Чемпион мира последовательно шёл к этому успеху, забивая от 14 до 21 гола за последние четыре сезона. В текущем сезоне Мартинес установил свой личный рекорд и может его улучшить в трёх последних турах Серии А.

Список лучших бомбардиров Серии А

Игрок Клуб Кол-во голов Трансферная стоимость, млн. евро Лаутаро Мартинес «Интер» 23 110 Душан Влахович «Ювентус» 16 65 Виктор Осимхен «Наполи» 15 110 Оливье Жиру «Милан» 14 4 Альберт Гудмундссон «Дженоа» 14 22

Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты

Константин Лицин