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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян объяснил, почему дверь в Саудовскую Аравию для него закрыта

08 Мая 2024 • 08:44 Комментировать

Армянский хавбек Генрих Мхитарян, выступающий за миланский «Интер», высказался касательно возможного продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

«Они хотят усилить свой чемпионат и развивать футбол, поэтому зовут на больше деньги звездных игроков. Лично я негативно отношусь к этому, для меня деньги не главное. Я люблю футбол за саму игру, а не финансовое вознаграждение. Поэтому эта дверь для меня точно закрыта. Уровень европейского футбола – это совершенно другое», - передает слова Генриха «Sputnik Армения».

В нынешнем сезоне Мхитарян сыграл 45 поединков за «Интер», записав на свой счет два гола и 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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