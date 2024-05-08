Мхитарян объяснил, почему дверь в Саудовскую Аравию для него закрыта

«Они хотят усилить свой чемпионат и развивать футбол, поэтому зовут на больше деньги звездных игроков. Лично я негативно отношусь к этому, для меня деньги не главное. Я люблю футбол за саму игру, а не финансовое вознаграждение. Поэтому эта дверь для меня точно закрыта. Уровень европейского футбола – это совершенно другое», - передает слова Генриха «Sputnik Армения».