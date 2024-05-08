Бывший футболист итальянского «Милана» Мбайе Ньянг устроил аварию в Эмполи, где он с января выступает в составе одноимённого клуба. Ньянг, передвигаясь за рулём своего Mercedes, задел микроавтобус, после чего ещё две машины (в одной из них были люди), а остановился лишь в стене.

К счастью, всё обошлось без серьёзных травм - как для самого франко-сенегальского игрока, так и для других участников дорожно-транспортного происшествия. Это случилось в воскресенье, около 21 часа.

Надо заметить, что для Ньянга это не первое дорожное происшествие, он попадал в аварии и ранее, в том числе и в бытность игроком «Милана».