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Чемпионат Италии. Серия А

Ньянг устроил аварию в Эмполи

08 Мая 2024 • 05:33 Комментировать
Лацио
...
Эмполи
12.05 13:30

Бывший футболист итальянского «Милана» Мбайе Ньянг устроил аварию в Эмполи, где он с января выступает в составе одноимённого клуба. Ньянг, передвигаясь за рулём своего Mercedes, задел микроавтобус, после чего ещё две машины (в одной из них были люди), а остановился лишь в стене.

К счастью, всё обошлось без серьёзных травм - как для самого франко-сенегальского игрока, так и для других участников дорожно-транспортного происшествия. Это случилось в воскресенье, около 21 часа.

Надо заметить, что для Ньянга это не первое дорожное происшествие, он попадал в аварии и ранее, в том числе и в бытность игроком «Милана».


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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Мбайе Ньянг

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