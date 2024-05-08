​Гудмундссон нужен «Милану»

Итальянский «Милан» присматривает усиление для атаки - и в сферу интересов «россонери» попал исландский нападающий Альберт Гудмундссон, удачно выступающий в нынешнем сезоне за «Дженоа». Ранее им уже интересовались и другие гранды итальянского чемпионата - речь, конечно же, об «Интере» и «Ювентусе».

Вопрос в цене - «грифоны» просят за игрока, забившего шестнадцать голов в нынешнем сезоне, 35 миллионов евро. Весьма большая цифра для итальянского чемпионата.

27-летний Гудмундссон выступает за свой нынешний клуб с 2022 года, ранее он успел поиграть в Нидерландах за такие клубы, как ПСВ и Аз из Алкмаара.