​Пранделли назвал клуб, в котором хочет видеть Мотту

Тьяго Мотта является желаемым тренером Серии А, он тренирует «Болонью», но его прочат в много более престижные клубы - например, «Милан» или «Ювентус». Бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли прокомментировал успехи Мотты, а также назвал клуб, в котором хотел бы видеть его в ближайшем будущем:

- Ещё в начале сезона я называл его самым перспективным тренером Серии А. «Болонья» - единственная итальянская команда, у которой нет чёткой схемы - игрокам предоставляется возможность импровизировать. Будущее Мотты? Я вижу его у руля «Ювентуса», меня это не удивит, - цитирует слова Пранделли pianetamilan.it.