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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» присмотрел замену Леау - это молодое дарование из «Коринтианса»

08 Мая 2024 • 04:12 Комментировать

Итальянский «Милан» готовится к возможной продаже Рафаэла Леау - на этом можно будет выручить хорошие деньги, особенно если купить его возжелает «ПСЖ», уже проявляющий большой интерес к игроку. На случай, если Леау уйдет, замена ему подоспеет из Бразилии - скауты «Милана» уже присмотрели её в «Коринтиансе».

Речь идёт о 19-летнем Уэсли, который забил два мяча в пяти прошедших матчах бразильского чемпионата в своём клубе. Есть и конкуренция - им интересуются не только английские «Кристал Пэлас» и «Брайтон», но также испанский «Атлетико».

Его трансферная цена составляет более двадцати миллионов долларов США - 21, уточняет pianetamilan.it.


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