​Раванелли: «После увольнения Мальдини в «Милане» неразбериха»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и итальянской сборной, Фабрицио Раванелли, считает, что расставание с Паоло Мальдини в начале лета прошлого года сыграло против «Милана»:

- В этом сезоне в клубе чувствовалась какая-то неясность на административном уровне. После увольнения Мальдини в «Милане» царит неразбериха, - цитирует слова бывшего игрока pianetamilan.it.

Мальдини является легендой «Милана», он провёл в этом клубе всю свою карьеру. Текущий сезон «Милан» проводит на втором месте в турнирной таблице Серии А, но вылетев из всех других турниров.