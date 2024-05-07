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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать в «Интере»

07 Мая 2024 • 23:15 Комментировать
Фрозиноне
...
Интер Милан
10.05 21:45

Руководство миланского «Интера» продолжает переговоры с форвардом Лаутаро Мартинес о продлении контракта.

Как информирует Calciomercato, стороны не сомневаются, что соглашение будет достигнута, но пока обсуждают финансовые детали.

Так, «нерадзурри« готовы поднять зарплату аргентинцу до 8-9 миллионов евро. При этом сам Мартинес хочет получать более 10 млн.

Трудовой договор голеадора истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне бомбардир принял участие в 31 встрече первенства Италии, отличившись 23 забитыми мячами.

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