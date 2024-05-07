«Рома» сделала «Ювентусу» предложение о покупке полузащитника

​Полузащитник «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич может перейти в другую итальянскую команду.

Как информирует Calciomercato, «Рома» отправила в туринский клуб официальный запрос о покупке сербского вингера. Отмечается, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер римлян Даниэле Де Росси.

Костич выступает за туринский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 28 матчей во всех соревнованиях, в которых он сумел оформить четыре голевые передачи на партнёров. Контракт сербского игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.