Дзанетти: «Мне было жаль Моуринью»

Хавьер Дзанетти, который занимает должность вице-президента «Интера», дал комментарий по поводу Жозе Моуринью. Как известно, в январе португальский тренер был уволен из «Ромы» из-за плохих результатов.

«Мне было жаль его, потому что я знаю, как сильно он заботится о своих командах. Он не ожидал, что его вот так отпустят… Но в любом случае де Росси отлично справляется со своей работой», - сказал Дзанетти DAZN.

В своё время Хавьер Дзанетти играл под руководством Жозе Моуринью в «Интере». Аргентинец повесил бутсы на гвоздь после завершения сезона 2013/2014. Как игрок Дзанетти выступал за «Интер» 19 лет.