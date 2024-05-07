Никола Влашич, бывший игрок московского ЦСКА, а ныне полузащитник «Торино» получил тяжёлую травму в матче «быков» против «Болоньи» 3 мая в рамках итальянской Серии А.

Хорват появился на поле в старте, но был заменён на 28-й минуте. Как сообщает пресс-служба туринского клуба, медобследование выявило повреждение приводящего сухожилия высокой степени тяжести. Теперь полузащитнику предстоит дополнительное обследование и дальнейшее лечение.

Влашичу 26 лет, в этом сезоне на счету хорвата 35 матчей за «Торино», в них он забил три гола и оформил две голевые передачи. Контракт игрока с «Торино» действует до лета 2027 года.