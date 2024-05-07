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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл замену Осимхену в «Дженоа»

07 Мая 2024 • 11:57 Комментировать
Наполи
...
Болонья
11.05 19:00

Итальянский «Наполи» присматривается к нападающим, которые летом могут заменить в команде Виктора Осимхена. Напомним, лучший бомбардир «партенопеи» с большой долей вероятности покинет Неаполь в ближайшее межсезонье.

По информации от журналиста Маттео Моретто, «Наполи» включился в гонку за нападающим «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном. Ранее интерес к исландцу проявляли такие клубы, как «Милан», «Интер», туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм». Сам футболист заявил, что хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Гудмундссон забил 14 голов в этом розыгрыше Серии А. Игрока оценивают в 60 миллионов евро. Если «Наполи» продаст Осимхена за отступные в 130 миллионов, у клуба появятся деньги на трансфер 26-летнего Альберта.

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Евро-Футбол.Ру,
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