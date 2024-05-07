Дисквалифицированный Погба нашёл другую работу

Французский футболист Поль Погба, которого дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов, снялся в кино. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

По сведениям источника, полузащитник принял участие в съемках комедийной ленты «4 нуля». Погба сыграл человека, который занимается воспитанием юных футболистов. Поль уже снялся в двух сценах картины, которая выйдет на экраны весной следующего года.

Напомним, что Погба до сих пор принадлежит туринскому «Ювентусу». В нынешнем сезоне чемпионата Италии француз успел сыграть в двух поединках.