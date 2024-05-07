«Реал» и «Барселона» устроят битву за нового таланта - известно имя

17-летний защитник Педро Лима, выступающий в Бразилии за клуб «Спорт Ресифи», пользуется серьезным спросом среди европейских грандов.

Как стало известно журналистам издания AS, в услугах бразильского таланта заинтересованы сразу несколько клубов. Речь идет о мадридском «Реале», каталонской «Барселоне», туринском «Ювентусе» и французском «ПСЖ».

Стоит отметить, что Лима в составе сборной Бразилии U17 поучаствовал в чемпионате мира для своей возрастной категории.

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