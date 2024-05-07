В «Интере» сообщили, где продолжит карьеру Лаутаро Мартинес

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался касательно будущего в команде аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Мартинес останется в «Интере». Он по-прежнему будет капитаном нашей команды», - передает слова руководителя DAZN.

26-летний аргентинский нападающий защищает цвета «нерадзурри» с 2018 года. В нынешнем сезоне Лаутаро поучаствовал в 42 поединках миланского гранда, записав на свой счет 26 забитых мячей и шесть результативных передач.

Напомним, что «Интер» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Серии А.