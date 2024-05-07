​Жиру проводит свой лучший сезон в «Милане» в смысле голов

В очередном туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть «Дженоа», игра закончилась со счётом 3:3, а Оливье Жиру забил один из мячей. Таким образом, французский нападающий довёл счёт своих мячей в нынешнем сезоне до четырнадцати, и это его лучший результат за всё время выступлений в составе «Милана».

В последний раз он забивал больше за сезон в далёком уже 2015/2016 в составе лондонского «Арсенала» - тогда было 16 голов. Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, он заканчивает свой третий сезон в составе клуба. В 2022 году он стал с «Миланом» чемпионом Италии.