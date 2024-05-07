​Раванелли: «Финал Лиги чемпионов помог «Интеру» выиграть Скудетто»

В итальянском чемпионате уже определился чемпион, им досрочно, в лучших традициях туринского «Ювентуса», стал миланский «Интер». Бывший игрок итальянской сборной Фабрицио Раванелли считает, что выход в финал Лиги чемпионов в 2023 году помог команде Симоне Индзаги обрести больше уверенности в своих силах:

- Тут много факторов, которые привели к чемпионскому титулу «Интера». Тренер, игроки, руководство клуба. Я бы выделил и участие в финале Лиги чемпионов - оно придало игрокам клуба уверенности в себе, - цитирует слова Раванелли Pianetamilan.it.

Ранее Раванелли дал совет туринскому «Ювентусу» - пригласить в качестве наставника Антонио Конте.