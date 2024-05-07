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Каннаваро: «Наполи» уступает только «Интеру»

07 Мая 2024 • 03:34 Комментировать
Удинезе
1:1
Наполи

Главный тренер «Удинезе» Фабио Каннаваро доволен результатом матча против «Наполи» (1:1).

Неаполитанцы были близки к победе, однако хозяевам поля удалось сравнять счёт на 92-й минуте.

«Если говорить не только о тактическом аспекте, мне понравился настрой моей команды. «Наполи» приехал сюда, чтобы показать свой футбол и победить, и эта ничья имеет для нас важное значение. Наш сегодняшний соперник уступает только «Интеру». Все знают, насколько силён «Наполи», – высказался в интервью DAZN 50-летний наставник, занявший должность в конце апреля.

«Удинезе» занимает 18-е место за три тура до конца сезона. От спасительной 17-й строчки команду отделяют два очка.

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