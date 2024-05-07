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Чемпионат Италии. Серия А

​Раванелли выбрал тренера для «Ювентуса»

07 Мая 2024 • 03:04 Комментировать

В последнее время в Италии участились слухи о том, что Массимилиано Аллегри покинет должность наставника туринского «Ювентуса». Бывший игрок клуба Фабрицио Раванелли уже выбрал для клуба тренера на тот случай, если слухи подтвердятся. Речь о человеке, который уже тренировал в прошлом «Ювентус»:

- Я бы выбрал Конте, вне всяких сомнений. Он хорошо знает клуб и его философию, он сможет поднять дисциплину, - цитирует слова Раванелли pianetamilan.it.

В 90-е Раванелли выступал вместе с Конте в составе туринского «Ювентуса» и сборной Италии также.  Конте уже тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год.


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