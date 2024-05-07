​Кассано включил себя в десятку величайших игроков итальянского футбола

Бывший итальянский форвард Антонио Кассано от скромности не страдает - он включил себя в десятку лучших игроков в истории итальянского футбола. При этом он пошутил, что он был даже талантливее остальных игроков из десятки, но не всегда получалось это выражать на поле.

- Я поставлю Роберто Баджо и Франческо Тотти на первые места, это лучшее, что было в итальянском футболе. Дель Пьеро сразу за ними, я в конце первой десятки. Таланта у меня было больше всех, но с пятницы по воскресенье он куда-то пропадал, - смеясь, поведал Кассано в интервью Sportitalia.

Кассано закончил карьеру в 2018 году.