​В «Милане» рассматривают кандидатуру Манчини в качестве главного тренера

Роберто Манчини может вернуться в Италию - но пока это лишь гипотеза, которую рассматривают в «Милане». Похоже, что решение расстаться со Стефано Пиоли уже принято, и потому руководство клуба уже активно ищет ему замену. В этом качестве упоминались уже самые разные специалисты, но сейчас calciomercato.it сообщает ещё и фамилию Манчини, который пока что без особого успеха тренирует сборную Саудовской Аравии.

По неофициальной информации, Роберто разочаровался в этой работе и не прочь вернуться на родину. Впрочем, против него может с сыграть возраст - как уточняет источник, в клубе хотели бы довериться молодому специалисту вроде де Дзерби.