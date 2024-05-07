Буффон назвал лучшего вратаря Серии А в нынешнем сезоне

Легендарный экс-голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает лучшим вратарём текущего розыгрыша Серии А.

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии отметил Янна Зоммера, чья игра помогла миланскому «Интеру» без особых проблем завоевать скудетто.

«Думаю, лучшим вратарём Серии А в этом сезоне можно назвать Зоммера, если учесть, как мало голов он пропустил. Возможно, кого-то удивила его игра, но для меня это лишь очередное подтверждение его высокого уровня», – цитирует FcInterNews Буффона.

Янн Зоммер перебрался в «Интер» в августе прошлого года из «Баварии». В 35 поединках Серии А швейцарец пропустил 18 голов и 18 раз сохранил ворота в неприкосновенности.