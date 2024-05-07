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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон назвал лучшего вратаря Серии А в нынешнем сезоне

07 Мая 2024 • 02:11 Комментировать
Фрозиноне
...
Интер Милан
10.05 21:45

Легендарный экс-голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает лучшим вратарём текущего розыгрыша Серии А.

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии отметил Янна Зоммера, чья игра помогла миланскому «Интеру» без особых проблем завоевать скудетто.

«Думаю, лучшим вратарём Серии А в этом сезоне можно назвать Зоммера, если учесть, как мало голов он пропустил. Возможно, кого-то удивила его игра, но для меня это лишь очередное подтверждение его высокого уровня», – цитирует FcInterNews Буффона.

Янн Зоммер перебрался в «Интер» в августе прошлого года из «Баварии». В 35 поединках Серии А швейцарец пропустил 18 голов и 18 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джанлуиджи Буффон Янн Зоммер ещё теги

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ФРОЗИНОНЕ ИНТЕР МИЛАН
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