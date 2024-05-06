«Удинезе» на 90-й минуте отобрал победу у «Наполи»

Аутсайдер Серии А «Удинезе» сражался с претендентами на еврокубки из «Наполи». Первый момент в игре случился на 51-й минуте - Маттео Политано навесил в штрафную, а Виктор Осимхен головой открыл счет. На 80-й минуте форвард оформил дубль, но судья усмотрел вне игры в этой атаке. А вот в компенсированное время Исаак Саксесс отличился по правилам и сравнял счет.

«Наполи» идет восьмым, соперник в 18(!) раз сыграл вничью и находится в двух очках от спасения.