«Удинезе» на 90-й минуте отобрал победу у «Наполи»

Аутсайдер Серии А «Удинезе» сражался с претендентами на еврокубки из «Наполи». Первый момент в игре случился на 51-й минуте - Маттео Политано навесил в штрафную, а Виктор Осимхен головой открыл счет. На 80-й минуте форвард оформил дубль, но судья усмотрел вне игры в этой атаке. А вот в компенсированное время Исаак Саксесс отличился по правилам и сравнял счет.
«Наполи» идет восьмым, соперник в 18(!) раз сыграл вничью и находится в двух очках от спасения.
Протокол игры
|51'Осимхен Виктор (0:1)
|(1:1) Саксесс Исаак90'
Окойе Мадука•Феррейра Жоау•Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли69' (Эбоселе Фести (69') •Камара Хассан87' (Земура Джордан (87') •Уолас Соуза•Саррага Ойер•Самарджич Лазар•Бреннер53' (Дэвис Кинан (53') •Лукка Лоренцо53' (Саксесс Исаак (53')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Каюсте Йенс73' (Траоре Хамед (73') •Политано Маттео•Осимхен Виктор87' (Симеоне Джованни (87') •Линдстрём Йеспер82' (Нгонж Сириль (82')
06 мая. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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