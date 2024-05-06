Осимхен повторил достижение Игуаина и Мертенса

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен снова огорчил «Удинезе» своим голом.

Нигериец поразил ворота на 51-й минуте сегодняшнего матча. По данным Opta, форвард неизменно отличается в шести кряду поединках Серии А против «Удинезе». Осимхен стал лишь третьим игроком «Наполи» в истории (в эпоху трёх очков за победу), достигшим такого показателя против одного соперника. Ранее это удавалось только Гонсало Игуаину (против «Лацио» с 2013 по 2016 год) и Дрису Мертенсу (против «Болоньи» с 2016 по 2019).

На счету Виктора Осимхена в общей сложности 15 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Выше в списке бомбардиром располагаются только Душан Влахович из «Ювентуса» (16) и Лаутаро Мартинес из «Интера» (23).