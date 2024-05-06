«Интер» намерен расстаться с форвардом

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Недавно рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги заявил, что хотел бы удержать в составе всех игроков, однако, по информации La Gazzetta dello Sport, уход Арнаутовича одобряется тренерским штабом и руководством клуба. В «Интере» хотели бы подписать на место 35-летнего ветерана более эффективного форварда. Сообщается также, что за австрийца будет запрошено порядка 5 млн евро.

Марко Арнаутович провёл 33 поединка в текущей кампании, отметившись четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами.